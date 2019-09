Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag in der EM-Qualifikation auf Irland und am Sonntag auf Gibraltar. Verfolgen Sie die Medienkonferenz im Livestream.

Der Coach wird sich unter anderem zur Nicht-Berücksichtigung von Ex-Captain Stephan Lichtsteiner und zum freiwilligen Fernbleiben von Xherdan Shaqiri äussern müssen.

Update folgt...