Der 45-jährige Norweger folgt auf den Portugiesen Jose Mourinho, von dem sich ManU am Dienstag getrennt hatte. Manchester United liegt nach dem schlechtesten Saisonstart seit 28 Jahren nach 17 Runden schon 19 Punkte hinter Spitzenreiter FC Liverpool.

Zuletzt und seit 2015 war Solksjaer in seiner Heimat Trainer beim FK Molde. Den norwegischen Spitzenverein hatte er bereits zwischen 2011 und 2013 betreut und zwei Mal zum Meistertitel geführt.

Erfahrungen als Trainer in der Premier League hat Solskjaer in der Saison 2013/14 bei Cardiff City gesammelt. Er wurde damals als Nothelfer geholt, konnte den Abstieg aber nicht mehr verhindern. Als Spieler hat er zwischen 1996 und 2007 für Manchester United rund 250 Partien absolviert. Weil er viele Tore als Einwechselspieler erzielte, nannten sie Solskjaer in England den "Super-Sub".

Das berühmteste dieser Joker-Tore schoss Solskjaer 1999 im Champions-League-Final gegen den FC Bayern München. Es war wenige Minuten nach seiner Einwechslung das 2:1-Siegestor in der 93. Minute.