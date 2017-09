Fast eine Stunde lang mühten sich die Gladbacher am Bollwerk des Aufsteigers ab, ehe eine Kombination zwischen Raffael und Elvedi Zählbares einbrachte. Von Raffael lanciert flankte Elvedi scharf in den Strafraum, wo der Brasilianer erneut zur Stelle war und mit einer Volley-Abnahme traf. Nach einem Foul an Thorgan Hazard war Raffael per Penalty in der 74. Minute ein zweites Mal erfolgreich.

Der zweite Saisonsieg der Gladbacher war verdient, blieben die defensiv disziplinierten, aber offensiv kaum in Erscheinung getretenen Stuttgarter doch viel zu lange ohne echte Torchance. Die Absenz von Goalie Yann Sommer (Innenbanddehnung im Knie) fiel denn auch nicht ins Gewicht. Stellvertreter Tobias Sippel blieb in seinem vierten Pflichtspiel für die Gladbacher zum vierten Mal ohne Gegentor.

Premiere für Schmidt und Mvogo

Am späteren Dienstagabend stehen in der Bundesliga weitere Schweizer im Einsatz. Ins kalte Wasser geworfen wird Martin Schmidt: Der Walliser ist nur einen Tag nach seiner Vorstellung als neuer Trainer des VfL Wolfsburg ab 20.30 im Heimspiel gegen Werder Bremen gefordert. Zudem kommt der frühere YB-Goalie Yvon Mvogo beim Gastspiel von RB Leipzig in Augsburg (mit Marvin Hitz) zu seinem Debüt in der Bundesliga. Und Breel Embolo empfängt mit Schalke 04 Bayern München.

Telegramm und Rangliste:

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 2:0 (0:0). - 43'000 Zuschauer. - Tore: 57. Raffael 1:0. 74. Raffael 2:0. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi und Zakaria, ohne Sommer und Drmic (beide verletzt), Stuttgart ohne Grgic (verletzt).

Weitere Spiele vom Dienstag: Schalke 04 - Bayern München (20.30 Uhr). Augsburg - RB Leipzig (20.30). Wolfsburg - Werder Bremen (20.30).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 4/10 (10:0). 2. Hannover 96 4/10 (5:1). 3. Bayern München 4/9 (9:3). 4. Schalke 04 4/9 (7:3). 5. Hoffenheim 4/8 (6:3). 6. Borussia Mönchengladbach 5/8 (7:5). 7. RB Leipzig 4/7 (8:5). 8. Augsburg 4/7 (7:4). 9. Hamburger SV 4/6 (4:5). 10. VfB Stuttgart 5/6 (3:7). 11. Hertha Berlin 4/5 (4:4). 12. Bayer Leverkusen 4/4 (8:8). 13. Eintracht Frankfurt 4/4 (2:3). 14. Wolfsburg 4/4 (2:5). 15. Mainz 05 4/3 (3:7). 16. SC Freiburg 4/2 (1:8). 17. Werder Bremen 4/1 (2:6). 18. 1. FC Köln 4/0 (1:12).