Durch die Niederlage vor heimischem Publikum verpasste es Montreal, vorerst auf einen Playoff-Platz vorzustossen. Der entscheidende Mann des Spiels war der Deutsche Bastian Schweinsteiger. Der Weltmeister von 2014 erzielte in der 59. Minute das goldene Tor für die Franchise aus Chicago.

Montreal war zu diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt. Dejan Boldor war nach einem überharten Einsteigen gegen Schweinsteiger in der 50. Minute des Feldes verwiesen worden. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie kam Chicago dank Schweinsteiger wieder einmal zu einem Erfolgserlebnis und kletterte in der Easter Conference damit auf den 3. Platz. Montreal (7.) dagegen kassierte die zweite Niederlage in Serie und bleibt einen Platz hinter den Playoff-Plätzen zurück.