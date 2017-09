Titelverteidiger Basel gastiert in der Runde der letzten 16 bei Rapperswil-Jona, dem Aufsteiger in die Challenge League. Zu einem Berner Derby kommt es in Münsingen: Der Erstligist empfängt die Young Boys.

Mit Duellen gegen Mannschaften aus der Super League wurden Stade Lausanne-Ouchy, Delémont und Echallens, die in der 2. Runde für Überraschungen gesorgt und Höherklassige ausgeschaltet hatten. Lausanne-Ouchy trifft auf den FC Zürich, Delémont empfängt St. Gallen und Echallens spielt gegen Luzern.

Auslosung der Achtelfinals im Schweizer Cup: Stade Nyonnais (PL) - Thun, Rapperswil-Jona - Basel, Stade Lausanne-Ouchy (PL) - Zürich, Lausanne - Grasshoppers, Delémont (1.) - St. Gallen, Echallens (1.) - Luzern, Münsingen (1.) - Young Boys, Schötz (1.) - Lugano. - Spieldaten: 25./26. Oktober.