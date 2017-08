Das aufopfernd kämpfende St. Gallen hätte den Heimsieg gegen ein müdes YB verdient. Nach Marco Aratores Doppelpack schien die St. Galler Flaute gegen YB beendet und der erste Erfolg der aggressiv auftretenden und energisch kämpfenden Ostschweizern gegen die Berner seit April 2015 Tatsache. Das 2:1 für die zielstrebigen St. Galler nach 27 Sekunden in der zweiten Halbzeit war aber nicht der Siegestreffer. Der Ball gegen die noch gedanklich in der Kabine weilenden Berner lief über mehrere Stationen. Schliesslich bediente Tranquillo Barnetta den effizienten Aratore, der via Pfosten zu den vermeintlichen drei Punkten traf. Doch der achte Cornerball in der Nachspielzeit für die Young Boys, den Verteidiger Kasim Nuhu per Hand auf seinen Fuss lenkte, war irregulär. Ein individueller Fehler von Gjelbrim Tapi und ein Prellball in der YB-Abwehr führten zu den beiden Toren in der ersten Halbzeit. Die Nutzniesser hiessen Jean-Pierre Nsame für YB in der 25. Minute und Aratore in der 37. Minute für die Ostschweizer, die beide mit platzierten Flachschüssen reüssierten. Für Aratore, der aus 22 m unerwartet abschloss, war es der dritte Saisontreffer, dem später der vierte folgte. Beide Treffer waren sowohl für St. Gallens Daniel Lopar, der den Berner Führungstreffer mit einem vagen Anspiel aus dem eigenen Strafraum einleitete, als auch für Marco Wölfli, der den am Knie verletzten David von Ballmoos ersetzte, unhaltbar.

Telegramme/Ranglisten:

St. Gallen - Young Boys 2:2 (1:1)

11'550 Zuschauer.- SR Schärer. - Tore: 25. Nsame (Fassnacht) 0:1. 37. Aratore 1:1. 46. Aratore (Barnetta) 2:1. 91. Nuhu (Bertone) 2:2. St. Gallen: Lopar; Koch, Haggui, Hefti, Wittwer; Tschernegg (7. Taipi), Kukuruzovic; Tafer (80. Ben Khalifa), Barnetta (89. Musavu-King), Aratore; Buess.

Young Boys: Wölfli; Mbabu, Nuhu, von Bergen, Benito; Schick (57. Assalé), Bertone, Sanogo (73. Sow), Sulejmani (73. Lotomba); Fassnacht; Nsame.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Toko und Wiss (beide verletzt), Angha, Schulz, Adonis Ajeti, Babic und Kräuchi (alle nicht Aufgebot). YB ohne von Ballmoos, Hoarau und Seferi (alle verletzt), Ravet (Transfer zu Freiburg) und Ngamaleu (noch nicht spielberechtigt). YB nach dem Eintritt von Assalé mit zwei Spitzen. Verwarnungen: 54. Kukuruzovic, 55. Bertone, 75. von Bergen, 88, Taipi (alle Foul).

Rangliste: 1. Zürich 6/12 (7:2). 2. Young Boys 6/11 (11:6). 3. Basel 6/11 (11:7). 4. Luzern 6/9 (8:7). 5. Lugano 6/8 (8:6). 6. St. Gallen 6/8 (8:9). 7. Sion 6/8 (4:6). 8. Thun 6/6 (11:12). 9. Grasshoppers 6/5 (7:12). 10. Lausanne-Sport 6/2 (8:16).