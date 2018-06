Die Task Force, welche die beiden Bewerbungen aus Nordamerika und Nordafrika auf Herz und Nieren getestet hat, verneint eine präsidiale Einmischung in ihre Arbeit vehement. Auch Gerüchte, dass die Fifa kurzfristig die Vergabekriterien zuungunsten von Marokko habe ändern wollen, weist sie ins Reich der Märchen.

Die Arbeit dieser Evaluationskommission hat durch die neuen Spielregeln für die Vergabe der WM eine ungleich wichtigere Rolle erhalten. Die Beurteilung der Kandidaten nach einem messbaren Punktesystem soll dazu führen, dass der WM-Gastgeber künftig mehr aus technischen Aspekten als aus politischen Gründen den Zuschlag erhält. «Der sehr detaillierte Kriterienkatalog verunmöglicht eine politische Entscheidung, weil darin sehr wenig Ermessensspielraum besteht», erklärt ein Fifa-Mitarbeiter.

Trump goss Öl ins Feuer

Rund 200 Seiten dick ist der Bericht dieser Task Force, die sogar die Möglichkeit hätte, einen Kandidaten von der Wahl auszuschliessen. Dies geschieht, wenn er die technischen Mindeststandards nicht erfüllt, der Punktedurchschnitt des Kriterienkatalogs tiefer als 2 ist (Maximalnote 5).

Gerüchte, wonach die Fifa Marokko so frühzeitig aus dem Rennen nehmen will, haben sich nicht bewahrheitet. Marokko überwand diese Hürde mit der Gesamtnote 2,7. Das von den USA geführte Trio erhielt eine 4,0. Bei den Afrikanern hat die Gruppe Bedenken in den drei Schlüsselbereichen Stadien, Unterbringung und Transport angebracht. Bei den USA wurde die Unterstützung der Regierung als Risiko bezeichnet.