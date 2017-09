Der 34-jährige Rekordtorschütze der "Oranje", der am Donnerstag beim 0:4 gegen Frankreich nach zweijähriger Länderspiel-Absenz in der 64. Minute sein Comeback gab, fällt mit einer Knieverletzung aus.

Das in der Gruppe A lediglich im 4. Rang klassierte Team von Trainer Dick Advocaat braucht in Amsterdam einen Sieg, um seine Chancen auf Platz 2 und die WM-Qualifikation via Barrage zu wahren.