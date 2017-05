Mit vier Punkten Vorsprung auf den Europa-League-Halbfinalisten Ajax Amsterdam ging Feyenoord Rotterdam in die vorletzte Runde der niederländischen Eredivisie. Mit einem Sieg im Stadtderby bei Excelsior Rotterdam wäre der 15. Meistertitel Tatsache gewesen, doch innerhalb von neun Minuten kurz vor Mitte der zweiten Halbzeit kassierte der UEFA-Cup-Sieger von 2002 gleich drei Gegentreffer.

Ajax Amsterdam wiederum gab sich beim 4:0-Heimsieg gegen den Tabellenletzten Go Ahead Eagles Deventer keine Blösse und verkürzte den Rückstand vor der Schlussrunde am nächsten Sonntag auf einen Zähler. Zum Abschluss der Meisterschaft spielt das von Giovanni van Bronckhorst trainierte Feyenoord zuhause gegen den Mittelfeld-Klub Heracles Almelo, Ajax gastiert drei Tage nach dem Halbfinal-Rückspiel im Europacup in Lyon bei Willem II Tilburg.