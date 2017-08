Der 26-jährige Nicolas Hasler spielte als Aussenverteidiger in einer Fünferkette die ersten 71 Minuten, ehe er seinen Arbeitstag beim Stand von 2:0 beenden durfte. Blerim Dzemaili spielte bei Montreal Impact, das noch um die Playoff-Qualifikation bangt, durch.

Sorgen um die Playoffs müssen sich Toronto und der langjährige Vaduz-Verteidiger Hasler nicht mehr machen. Toronto überstand die letzten neun Punkte ungeschlagen. Die Kanadier führen die Tabellen in der Major League Soccer mit 56 Punkten überlegen an. Nur zwölf Zähler fehlen noch zum Punkterekord in Nordamerika, den Los Angeles Galaxy 1998 aufgestellt hat - und sieben Partien stehen noch aus.