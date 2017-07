Der brasilianische Superstar Neymar wird seit einigen Tagen mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Trotz der Wechselgerüchte, die weltweit Schlagzeilen machen, präsentiert sich der 25-Jährige in der Saisonvorbereitung mit seinem aktuellen Klub FC Barcelona bereits in sehr guter Form und äussert treffsicher.

Gegen Manchester United erzielte er nach einer halben Stunde den einzigen Treffer der Partie, nachdem er am Samstag beim 2:1-Erfolg gegen Juventus Turin bereits als Doppeltorschütze gefeiert worden war.