Neymar schiesst PSG zum Cupsieg

Der Favorit besiegte im Final im Stade de France Saint-Etienne, den Viertletzten der im März abgebrochenen Meisterschaft, 1:0.

Superstar Neymar erzielte das Tor in der 15. Minute mit einem Abstauber. Für Saint-Etienne wurde die Aufgabe in Saint-Denis noch schwieriger, als Verteidiger Loïc Perrin in der 31. Minute wegen eines üblen Fouls mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Dennoch gewährte Saint-Etienne dem übermächtig scheinenden Gegner in der Folge nur wenige reelle Torchancen. Das Duell in der Meisterschaft hatte PSG im Dezember in Saint-Etienne 4:0 gewonnen.

Der Cupfinal war das erste Wettbewerbsspiel im französischen Profifussball seit dem 8. März. Damals wurde die Meisterschaft infolge der Coronavirus-Pandemie nach 28 von 38 Runden abgebrochen. Paris Saint-Germain, das mit 15 Verlustpunkten Vorsprung in Führung lag, wurde zum Meister erklärt.

Telegramm

Paris Saint-Germain - Saint-Etienne 1:0 (1:0). - Tor: 14. Neymar 1:0. - Bemerkungen: 31. Rote Karte gegen Perrin (Saint-Etienne/Foul).