Im 16. Arrondissement der Stadt Paris herrschte im Vorfeld der Heimspiel-Premiere von Neymar der veritable Ausnahmezustand. Die "L'Equipe" begrüsste den "König im Parc des Princes". Nicht nur Frankreichs euphorische Sportpresse rollte dem teuersten Fussballer der Welt den roten Teppich aus, auch die Kontrahenten aus Toulouse erstarrten teilweise in Ehrfurcht vor dem Brasilianer, der mit seinem Transfer von Barcelona zu Paris Saint-Germain in der globalen Szene womöglich fundamentale Veränderungen und Preisturbulenzen auslöste.

Die Aufregung war nicht umsonst, Neymar zauberte und lotste den aufgerüsteten PSG mit fünf Skorerpunkten spektakulär an die Tabellenspitze. Das 1:1 markierte der 25-Jährige selber, in Unterzahl (Gelb-Rot für Verratti beim Stand von 2:1) führte der faszinierende Solist die Gegenspieler reihenweise vor. Vor seinem dritten Ligue-1-Treffer düpierte der Chef-Unterhalter gleich sechs Kontrahenten. Der 222-Millionen-Euro-Mann schreibt wohl nicht nur in Frankreich die Fussball-Geschichte um.

OM enttäuscht

Drei Tage nach dem wenig berauschenden 1:1 gegen Domzale im Playoff zur Europa League enttäuschte das ambitionierte Olympique Marseille den Anhang abermals. Gegen das defensive 4-5-1-System des Kontrahenten fand Trainer Rudi Garcia kein taktisches Mittel. In der Verlängerung verloren die Einheimischen gar vollends die Nerven - Lucas Ocampos leistete sich ein übles Tackling und sah in der 94. Minute direkt Rot.

Das viertplatzierte Olympique-Ensemble, das zuletzt mit Investitionen in der Höhe von gegen 50 Millionen Euro aufgewertet worden war, offenbarte nach einem valablen Saisonauftakt erstmals Defizite.

Telegramm/Rangliste:

Marseille - Angers 1:1 (1:0). - 48'000 Zuschauer. - Tore: 17. Njie 1:0. 70. Toko Ekambi 1:1. - Bemerkung: 94. Rote Karte gegen Ocampos (Marseille/Foul).

Paris Saint-Germain - Toulouse 6:2 (2:1). - 48'000 Zuschauer. - Tore: 18. Gradel 0:1. 30. Neymar 1:1. 35. Rabiot 2:1. 75. Cavani (Foulpenalty) 3:1. 78. Jullien 3:2. 82. Pastore 4:2. 84. Kurzawa 5:2. 91. Neymar 6:2. - Bemerkungen: Toulouse mit Moubandje. 70. Gelb-Rot gegen Verratti (PSG/Foul).

Weitere Spiele vom Sonntag: Lille - Caen 0:2.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 3/9 (11:2). 2. Monaco 3/9 (8:3). 3. Saint-Etienne 3/9 (5:0). 4. Lyon 3/7 (9:4). 5. Marseille 3/7 (5:1). 6. Bordeaux 3/5 (7:5). 7. Angers 3/5 (5:3). 8. Troyes 3/4 (3:3). 9. Montpellier 3/4 (2:2). 10. Strasbourg 3/4 (4:5). 11. Nice 3/3 (3:3). 12. Caen 3/3 (2:2). 13. Lille 3/3 (3:5). 14. Guingamp 3/3 (3:6). 15. Nantes 3/3 (1:4). 16. Toulouse 3/3 (5:9). 17. Rennes 3/2 (4:5). 18. Dijon 3/1 (3:9). 19. Metz 3/0 (1:6). 20. Amiens 3/0 (0:7).