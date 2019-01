Der brasilianische Starstürmer von Paris Saint-Germain erlitt vor einer Woche in einem Cupspiel gegen Strasbourg eine Verletzung am rechten Mittelfussknochen.

Ebenfalls am rechten Mittelfussknochen hatte sich Neymar Anfang März 2018 operieren lassen. Diesmal will man auf einen Eingriff verzichten und die Verletzung konservativ ausheilen lassen.

Neymar wird damit PSG auch in der Champions League vorderhand nicht zur Verfügung stehen. Das Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester United im Old Trafford steht am 12. Februar im Programm, das Rückspiel ist für 6. März angesetzt. Das Viertelfinal-Hinspiel folgt am 9. April. Da könnte Neymar wieder mitwirken.