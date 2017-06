"Die Arbeit von Marco Schällibaum möchte ich nicht beurteilen", sagt Marinko Jurendic. "Ich konzentriere mich auf das, was vor mir liegt."

Der FC Aarau sei sehr ambitioniert, sagt Jurendic. Der Verein wolle sich an der Spitze der Challenge League festsetzen. "Der FC Aarau gehört in der Schweiz zu den top 12 Vereinen", hält er fest. Er will aber nicht nur einen erfolgreichen Fussball spielen, sondern auch "einen Fussball, der den Leuten Freude macht, der attraktiv, dynamisch ist und bei dem zielstrebig nach vorne gespielt wird".