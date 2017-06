Ihre Profikarriere in der Bundesliga startete die 126-fache Internationale Caroline Abbé in der Saison 2011/2012, in der sie einen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger SC Freiburg unterschrieb.

2015 war dann ein Jahr der Premieren für Abbé. Die Genferin führte die Schweiz als Captain an die WM. Dabei knackte sie mit ihrer künftigen Klubteamkollegin Martina Moser als erste Schweizer Nationalspielerin die Marke von 100 Länderspielen. Darüber hinaus gewann sie mit den Münchnerinnen ihren ersten Meistertitel.