Es ist das letzte Testspiel vor der WM. Am Freitag um 19 Uhr trifft die Schweiz in Lugano auf Japan. Es ist auch das Spiel, in dem Nati-Captain Stephan Lichtsteiner sein Jubiläum feiern dürfte.

99 Länderspiele hat er bisher absolviert – er ist auch mit 34 Jahren noch kein bisschen müde. Er lechzt nach dem grossen Wurf mit dem Schweizer Team. Am liebsten schon in Russland. Am Dienstag machte Lichtsteiner seinen neuen Vertrag mit Arsenal öffentlich. In der nächsten Saison will er mit den Londonern den Schritt zurück in die Champions League schaffen. «Und am liebsten zusammen mit Granit Xhaka eine Trophäe stemmen.»

Zunächst steht aber der 100. Auftritt im Schweizer Shirt auf dem Programm. Grund genug, um mit dem Captain auf seine Nati-Karriere zurückzuschauen. Die «Nordwestschweiz» zeigt ihm acht prägende Bilder dieser Zeit und lässt ihn darüber erzählen. Vor allem eines dringt immer wieder durch: wie sehr er den Erfolg will für diese Schweizer Mannschaft.