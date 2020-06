Den Süditalienern genügte im Rückspiel gegen Inter Mailand ein 1:1, nachdem sie auswärts 1:0 gewonnen hatten. Zwar brachte der Däne Christian Eriksen die Gäste in der 2. Minute mit einem direkt verwandelten Eckball in Führung, doch glich der Belgier Dries Mertens (41.) noch vor der Pause aus. Der Final findet am kommenden Mittwoch in Rom statt.