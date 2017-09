"Meine Frau und mein Kind ziehen demnächst nach München. Wir bauen dort ein Haus. Wir haben eine familiäre Verbindung dorthin, das ist unsere Heimat", sagte der 30-Jährige in einem Interview mit "Eurosport".

Nagelsmann, zuletzt unter anderem als "Trainer des Jahres" in Deutschland ausgezeichnet, hatte seinen Vertrag mit 1899 Hoffenheim erst in diesem Sommer bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Dennoch gab er nun zu, dass der FC Bayern "in meinen Träumen schon eine etwas grössere Rolle" spiele. "Der FC Bayern würde mich vielleicht noch ein Stück glücklicher machen."

Sollte sich der Wechsel nach München, über den vor Nagelsmanns Vertragsverlängerung bereits heftig spekuliert worden war, aber nicht erfüllen, "werde ich trotzdem als glücklicher Mensch irgendwann zu Grabe gehen", sagte Nagelsmann: "Es ist nicht so, dass mein Lebensglück total vom FC Bayern abhängt."

Der Vertrag des aktuellen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti läuft im Juni 2019 aus.