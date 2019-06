Grund für Rietikers Rückzug sind unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung. In einem Statement erklärte der Klub, die Zielvorstellungen des Verwaltungsratspräsidenten Rietiker und der beiden Hauptaktionäre seien divergent.

Demnach wollte Rietiker den sofortigen Aufstieg mit grösseren Investitionen anpeilen, während sich die Aktionäre für ein Budget entschieden, das dem Klub ermöglichen soll, die sportlichen Ziele im Rahmen einer langfristigen Perspektive zu avisieren.

In der Meldung des Klubs wird Rietiker mit folgenden Worten zitiert: "Ich bin angetreten, um GC so schnell wie möglich wieder in die Super League zu führen. Den jetzt beschlossenen Plan könnte ich nicht glaubwürdig vertreten und habe mich deshalb entschlossen, die Aufgabe jemandem zu überlassen, der von diesem Vorgehen überzeugt ist."