Solch ein Gefühlsausbruch von Marinko Jurendic? Der FCA-Trainer in den Augen der Aargauer Zeitung ein "Vulkan"? Nein, das hielt man nach dem zuvor nüchternen, fast schon emotionslosen Auftreten von Jurendic in der Öffentlichkeit nicht mehr für möglich. Doch wie seine Mannschaft belehrte uns der schweizerisch-kroatische Doppelbürger im Heimspiel gegen Xamax eines Besseren: Mitte der zweiten Halbzeit, nach einer Tätlichkeit von Xama-Profi Doudin gegen Aaraus Mehidic, steht Jurendic plötzlich auf dem Spielfeld und stellt sich in der Rudelbildung schützend vor seine Spieler. Dabei kommt es zum Rencontre mit Übeltäter Doudin - die Meinungen, ob Jurendic "gestreichelt" oder "geschubst" hat, gehen dabei auseinander.

Schiedsrichter Erlachner greift nach dem Tumult hart durch: Er verweist Jurendic sowie Xamax-Trainer Decastel auf die Tribüne. Platzverweis!

Welche Folgen hat das für Jurendic und den FC Aarau? Die Nachfrage der "AZ" bei der Swiss Football League hat ergeben: Neuerdings werden Ausschlüsse von Trainern gleich geahndet wie direkte Rote Karten gegen Spieler: Also mit einer automatischen Sperre für das nächste Pflichtspiel.