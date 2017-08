Yakin soll am Freitag offiziell vorgestellt werden. Er würde Carlos Bernegger beerben, der am Donnerstagabend entlassen wurde, obwohl die Grasshoppers zuletzt aufsteigende Tendenz zeigten und am Sonntag gegen St. Gallen (2:0) den ersten Saisonsieg in der Super League feierten. Die Führung des Rekordmeisters hat sich bislang nicht zu dieser Rochade geäussert.

Yakin war bei GC nicht nur Spieler, er arbeitete bei den Zürchern auch als Assistent von Hanspeter Latour. Danach war er Cheftrainer bei Thun, Luzern und Basel, das er zu zwei Meistertiteln führte. Nach einem Abstecher zu Spartak Moskau übernahm er im vergangenen Dezember beim FC Schaffhausen. Unter ihm entwickelten sich die Munotstädter vom Abstiegskandidaten zum Topteam. Derzeit führen sie die Tabelle in der Challenge League verlustpunktlos an.