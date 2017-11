Dank einem 2:0-Heimsieg im Barrage-Rückspiel gegen Neuseeland hat sich Peru als 32. Team für die Fussball-WM 2018 qualifiziert. Der langjährige Schalker Jefferson Farfan brachte Peru nach 28 Minuten in Führung, Christian Ramos sorgte nach etwas mehr als einer Stunde für die Entscheidung. Es ist Perus erste WM-Teilnahme seit 1982, die fünfte insgesamt. Damit sind nun alle WM-Teilnehmer bekannt.

Fakten und Regeln

Die Auslosung der WM-Gruppen findet am Freitag, 1. Dezember in Moskau statt. In der grossen Konzerthalle des Kreml werden acht Gruppen mit je vier Teams gebildet. Es darf kein Team auf ein anderes aus dem selben Kontinent treffen. Die Ausnahme ist aufgrund der Teilnehmerzahl Europa; maximal dürfen zwei Europäer in der selben Gruppe sein.

Topf 1 und Topf 2