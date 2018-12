Durch das 1:3 bei Olympiakos Piräus rutschte Milan in der Gruppe F auf den 3. Platz ab und schied aufgrund der schlechteren Tordifferenz in allen Gruppenspielen im Vergleich zu den Griechen aus. Damit scheiterte Milan erstmals seit 1999/2000 in der Gruppenphase eines Europacups. Das Ende des Mailänder Parcours besiegelte Fortounis mit einem Foulpenalty zehn Minuten vor Schluss. Die drei Treffer von Olympiakos Piräus fielen nach der Pause innerhalb von 20 Minuten. Eine Niederlage mit einem Tor Unterschied hätte Milan gereicht.

Der Absturz von Milan in Griechenland war der Tiefpunkt einer desaströsen italienischen Europacup-Woche. Fünf von sechs Partien in Champions League und Europa League gingen verloren. Allerdings beendete nur Milan seinen europäischen Weg vorzeitig. Das Quintett Juventus Turin, AS Roma, Inter Mailand, Napoli und Lazio Rom spielt im Frühjahr in der K.o.-Phase weiter.

Blamabel war auch das Ausscheiden von RB Leipzig. Im Heimspiel gegen das bereits ausgeschiedene Rosenborg Trondheim kam der Bundesligist nicht über ein 1:1 hinaus. Der Ausgleich für die Norweger erzielte Tore Reginiussen in der 86. Minute. Der Schweizer Keeper Yvon Mvogo war dabei ohne Chance. Weil Gruppensieger Salzburg auswärts gegen Celtic Glasgow 2:1 gewann, hätte ein Sieg Leipzig doch noch zum Weiterkommen gereicht.

Adi Hütter, der Meistertrainer der Berner Young Boys, feierte mit seiner Eintracht Frankfurt in der Europa League mit dem 2:1 bei Lazio Rom den 6. Sieg im 6. Spiel. Nach dem Führungstor der Italiener durch Joaquim Correa (56.) drehten Mijat Gacinovic (65.) und Sebastien Haller (71.) die Partie innerhalb von sechs Minuten. Der Bundesliga-Fünfte mit dem Schweizer Gelson Fernandes ist der erste deutsche Verein, der alle Spiele in der Europa League gewinnen konnte. Auch Lazio Rom war schon vor Anpfiff für die K.o.-Phase qualifiziert.

Mit Sportchef Fredy Bickel überwintert ein weiterer Schweizer im europäischen Fussball. Rapid Wien qualifizierte sich dank eine 1:0 gegen die Glasgow Rangers und des Tores von Dejan Ljubicic für die K.o.-Runde. Dies im siebenten Anlauf erst zum zweiten Mal nach 2015/16.

Der FC Sevilla, der Europa-League-Sieger der Jahre 2014 bis 2016, hat sich in Extremis doch noch qualifiziert. Dies, weil Standard Lüttich beim zuvor punktelosen Akhisar Belediyespor nicht über ein 0:0 hinauskam, und die Spanier den FC Krasnodar 3:0 bezwangen. Zweifacher Torschütze war Wissam Ben Yedder, der im vergangenen März schon zwei Tore zum 2:1-Auswärtssieg gegen Manchester United erzielte, was die erstmalige Qualifikation für die Viertelfinals in der Champions League bedeutete.

Mit Chelsea (nur 2:2 bei Videoton Szekesfehervar), Olympique Marseille (1:3 daheim gegen Apollon Limassol) und Gruppensieger Dynamo Kiew (0:1 gegen Jablonec) blieben drei europäische "Schwergewichte" gegen Underdogs sieglos.

Die 1/16-Finals, die am 14. und 21. Februar ausgetragen werden, werden am kommenden Montag in Nyon ausgelost.

Resultate und Ranglisten

Gruppe A

AEK Larnaca - Bayer Leverkusen 1:5 (1:2). Ludogorez Rasgrad - Zürich 1:1 (1:1). - Rangliste: 1. Bayer Leverkusen* 6/13 (16:9). 2. Zürich* 6/10 (7:6). 3. AEK Larnaca 6/5 (6:12). 4. Ludogorez Rasgrad 6/4 (5:7).

Gruppe B

RB Leipzig - Rosenborg Trondheim 1:1 (0:0). Celtic Glasgow - Salzburg 1:2 (0:0). - Rangliste: 1. Salzburg* 6/18 (17:6). 2. Celtic Glasgow* 6/9 (6:8). 3. RB Leipzig 6/7 (9:8). 4. Rosenborg Trondheim 6/1 (4:14).

Gruppe C

FC Kopenhagen - Bordeaux 0:1 (0:0). Slavia Prag - Zenit St. Petersburg 2:0 (2:0). - Rangliste: 1. Zenit St. Petersburg* 6/11 (6:5). 2. Slavia Prag* 6/10 (4:3). 3. Bordeaux 6/7 (6:6). 4. FC Kopenhagen 6/5 (3:5).

Gruppe D

Spartak Trnava - Fenerbahçe Istanbul 1:0 (1:0). Dinamo Zagreb - Anderlecht 0:0 (0:0). - Rangliste: 1. Dinamo Zagreb* 6/14 (11:3). 2. Fenerbahçe Istanbul* 6/8 (7:7). 3. Spartak Trnava 6/7 (4:7). 4. Anderlecht 6/3 (2:7).

Gruppe E

Sporting Lissabon - Worskla Poltawa 3:0 (3:0). Arsenal - Karabach Agdam 1:0 (1:0). - Rangliste: 1. Arsenal* 6/16 (12:2). 2. Sporting Lissabon* 6/13 (13:3). 3. Worskla Poltawa 6/3 (4:13). 4. Karabach Agdam 6/3 (2:13).

Gruppe F

F91 Düdelingen - Betis Sevilla 0:0 (0:0). Olympiakos Piräus - AC Milan 3:1 (0:0). - Rangliste: 1. Betis Sevilla* 6/12 (7:2). 2. Olympiakos Piräus* 6/10 (11:6). 3. AC Milan 6/10 (12:9). 4. F91 Düdelingen 6/1 (3:16).

Gruppe G

Villarreal - Spartak Moskau 2:0 (1:0). Rapid Wien - Glasgow Rangers 1:0 (0:0). - Rangliste: 1. Villarreal* 6/10 (12:5). 2. Rapid Wien* 6/10 (6:9). 3. Glasgow Rangers 6/6 (8:8). 4. Spartak Moskau 6/5 (8:12).

Gruppe H

Marseille - Apollon Limassol 1:3 (1:2). Lazio Rom - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:0). - Rangliste: 1. Eintracht Frankfurt 6/18 (17:5). 2. Lazio Rom 6/9 (9:11). 3. Apollon Limassol 6/7 (10:10). 4. Marseille 6/1 (6:16).

Gruppe I

Besiktas Istanbul - Malmö 0:1 (0:0). Genk - Sarpsborg 4:0 (2:0). - Rangliste: 1. Genk* 6/11 (14:8). 2. Malmö* 6/9 (7:6). 3. Besiktas Istanbul 6/7 (9:11). 4. Sarpsborg 6/5 (8:13).

Gruppe J

FC Sevilla - FK Krasnodar 3:0 (2:0). Akhisar Belediyespor - Standard Lüttich 0:0. - Rangliste: 1. FC Sevilla* 6/12 (18:6). 2. FK Krasnodar* 6/12 (8:8). 3. Standard Lüttich 6/10 (7:9). 4. Akhisar Belediyespor 6/1 (4:14).

Gruppe K

Rennes - FC Astana 2:0 (0:0). Dynamo Kiew - Jablonec 0:1 (0:1). - Rangliste: 1. Dynamo Kiew* 6/11 (10:7). 2. Rennes* 6/9 (7:8). 3. FC Astana 6/8 (7:7). 4. Jablonec 6/5 (6:8).

Gruppe L

PAOK Saloniki - BATE Borissow 1:3 (0:3). Videoton Szekesfehervar - Chelsea 2:2 (1:1). - Rangliste: 1. Chelsea* 6/16 (12:3). 2. BATE Borissow* 6/9 (9:9). 3. Videoton Szekesfehervar 6/7 (5:7). 4. PAOK Saloniki 6/3 (5:12).

* = in den 1/16-Finals von 14. und 21. Februar 2019. Auslosung am kommenden Montag in Nyon.