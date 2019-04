2:0 für Barcelona, 4:2 für Villarreal, schliesslich 4:4 - dies war die Torfolge in diesem aussergewöhnlichen Match.

Barcelonas Trainer Ernesto Valverde schonte seinen Superstar und ersten Goalgetter Lionel Messi im Meisterschaftsspiel in Villarreal eine Stunde lang, und auch Ivan Rakitic sass bis weit in die zweite Halbzeit auf der Bank. Gerade als Messi auf den Platz gekommen war, ging der Aussenseiter 3:2 in Führung, und nach 80 Minuten hiess es sogar 4:2. Dennoch rettete Barcelona in einem verrückten Finish einen Punkt - nicht zuletzt dank Messi. Der Argentinier traf in der 91. Minute, als Villarreal wegen einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielte, zum 3:4. Und mit der letzten Aktion des Spiels glich Luis Suarez zum 4:4 aus.

Trotz des spektakulären Finales in Villarreal hat Barcelona in der 30. Runde der "Liga" zwei Punkte liegenlassen. Der Leader hat nur noch acht Punkte Reserve auf Atlético Madrid, das sich seiner Aufgabe im Heimspiel gegen Girona mit einem 2:0-Sieg entledigte. Antoine Griezmann stellte die drei Punkte mit dem Tor zum 2:0 erst in der 94. Minute sicher.

Telegramme und Rangliste

Atletico Madrid - Girona 2:0 (0:0). - 40'863 Zuschauer. - Tore: 76. Godin 1:0. 94. Griezmann 2:0.

Villarreal - Barcelona 4:4 (1:2). - 19'515 Zuschauer. - Tore: 12. Coutinho 0:1. 16. Malcom 0:2. 23. Chukwueze 1:2. 50. Ekambi 2:2. 62. Iborra 3:2. 80. Bacca 4:2. 91. Messi 4:3. 94. Suarez 4:4. - Bemerkungen: 86. Gelb-rote Karte gegen Alvaro (Villarreal).

Rangliste: 1. FC Barcelona 30/70 (79:31). 2. Atlético Madrid 30/62 (45:19). 3. Real Madrid 29/57 (52:34). 4. Getafe 30/47 (37:27). 5. Alaves 29/44 (31:35). 6. Valencia 29/43 (31:23). 7. FC Sevilla 29/43 (47:37). 8. Athletic Bilbao 29/40 (30:32). 9. Betis Sevilla 29/40 (33:37). 10. San Sebastian 29/37 (34:34). 11. Eibar 29/36 (38:40). 12. Leganes 29/36 (29:34). 13. Espanyol Barcelona 30/35 (33:44). 14. Girona 30/34 (32:41). 15. Levante 29/32 (40:51). 16. Valladolid 29/30 (24:40). 17. Villarreal 30/30 (38:43). 18. Celta Vigo 29/28 (39:49). 19. Rayo Vallecano 29/24 (31:52). 20. Huesca 29/22 (30:50).