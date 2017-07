Damit ist der 28-jährige Flügel Österreichs teuerster Fussballer aller Zeiten und kostspieligster Neuzuzug in der 122-jährigen Vereinsgeschichte von West Ham United.

Bei den "Hammers" wird der 62-fache Internationale, der einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat, Medienberichten zufolge in fünf Jahren knapp 29 Millionen Euro verdienen. Für Stoke erzielte Arnautovic in vier Saisons in 125 Premier-League-Partien 22 Tore und 27 Assists.