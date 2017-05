Zu diesem Ergebnis kommt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in ihrer aktuellen Studie "Football Clubs' Valuation: The European Elite 2017".

Demnach übertraf ManU als erster Verein den Wert von drei Milliarden Euro. Dahinter folgen die spanischen Top-Klubs. Meister und Champions-League-Finalist Real Madrid kommt laut Studie auf einen Wert von 2,9 Mrd. Euro, der Liga-Zweite FC Barcelona auf 2,7 Mrd. Der deutsche Meister Bayern München belegt mit 2,4 Mrd. Euro Unternehmenswert im 4. Rang.

Die Gründe für das weitere Wachstum an den jeweiligen Werten sind laut Studie vielfältig: der Übertragungsboom im Bereich des Fussballs, die Internationalisierung der Geschäftsmöglichkeiten der Vereine, ihre Investitionen in moderne Anlagen in Privatbesitz und nicht zuletzt nachhaltigere und wirtschaftlichere Unternehmensführung.

Untermauert wird dies durch die Anzahl der Klubs mit einem Unternehmenswert über einer Milliarde Euro, die von acht auf zehn gestiegen ist. Zu dem Quartett zählen noch Manchester City, Arsenal, Englands Champion Chelsea, Liverpool und neu Italiens Meister und Champions-League-Finalist Juventus sowie der englische Vizemeister Tottenham Hotspur dazu.