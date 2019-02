Entscheidend waren jene zwei Spieler, die seit dem Trainerwechsel von José Mourinho zu Solskjaer Mitte Dezember ganz speziell aufgeblüht sind: Marcus Rashford erzielte in seinem 100. Premier-League-Spiel das bereits vierte Tor in diesem Jahr. Die herrliche Vorlage kam von Paul Pogba, der in den acht Meisterschaftspartien unter Solskjaer an elf Toren (6 Treffer, 5 Assists) direkt beteiligt war.

Resultate und Tabelle:

Leicester - Manchester United 0:1 (0:1). - Tor: 9. Rashford 0:1.

Am Samstag: Tottenham Hotspur - Newcastle United 1:0. Brighton & Hove Albion - Watford 0:0. Burnley - Southampton 1:1. Chelsea - Huddersfield Town 5:0. Crystal Palace - Fulham 2:0. Everton - Wolverhampton 1:3. Cardiff City - Bournemouth 2:0. - Sonntag: Leicester City - Manchester United 0:1. Manchester City - Arsenal 17.30. - Montag: West Ham United - Liverpool 21.00.

1. Liverpool 24/61 (55:14). 2. Tottenham Hotspur 25/57 (51:24). 3. Manchester City 24/56 (63:19). 4. Chelsea 25/50 (45:23). 5. Manchester United 25/48 (49:35). 6. Arsenal 24/47 (50:33). 7. Wolverhampton 25/38 (33:32). 8. Watford 25/34 (33:34). 9. Everton 25/33 (36:36). 10. Bournemouth 25/33 (37:44). 11. Leicester City 25/32 (30:31). 12. West Ham United 24/31 (30:37). 13. Brighton & Hove Albion 25/27 (27:36). 14. Crystal Palace 25/26 (26:33). 15. Newcastle United 25/24 (21:33). 16. Southampton 25/24 (27:42). 17. Burnley 25/24 (26:46). 18. Cardiff City 25/22 (22:46). 19. Fulham 25/17 (25:55). 20. Huddersfield Town 25/11 (13:46).