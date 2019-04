Scott McTominay brachte die Mannschaft von Trainer Ole-Gunnar Solskjaer nach einer Viertelstunde in Führung. Keine zehn Minuten später kam der starke Aufsteiger aber durch Diogo Jota zum Ausgleich und in der 77. Minute durch ein Eigentor von Chris Smalling zum Sieg. Zum Zeitpunkt des entscheidenden Treffers mühte sich Manchester wegen einer Gelb-Roten Karte gegen Ashley Young in Unterzahl ab.

Gegen Wolverhampton hat Manchester United damit keines von drei Duellen in dieser Saison gewonnen. Das Heimspiel in der Liga war 1:1 ausgegangen, im FA-Cup hatte sich Wolverhampton im Viertelfinal 2:1 durchgesetzt.

Mit Fulham steht derweil ein zweiter Absteiger neben Huddersfield fest. Der Aufsteiger, der im Sommer 130 Millionen Franken auf dem Transfermarkt ausgegeben hat, kann sich nach dem 1:4 bei Watford fünf Runden vor Schluss nicht mehr retten.

Telegramm und Rangliste:

Wolverhampton - Manchester United 2:1 (1:1). - 31'302 Zuschauer. - Tore: 13. McTominay 0:1. 25. Jota 1:1. 77. Smalling (Eigentor) 2:1. - Bemerkungen: 57. Gelb-Rote Karte gegen Young (Manchester United).

Ein weiteres Resultat vom Dienstag: Watford - Fulham 4:1.

Rangliste: 1. Liverpool 32/79. 2. Manchester City 31/77. 3. Arsenal 31/63. 4. Tottenham Hotspur 31/61. 5. Manchester United 32/61. 6. Chelsea 31/60. 7. Wolverhampton 32/47. 8. Watford 32/46. 9. Leicester City 32/44. 10. Everton 32/43. 11. West Ham United 32/42. 12. Bournemouth 32/38. 13. Crystal Palace 31/36. 14. Newcastle United 32/35. 15. Brighton & Hove Albion 30/33. 16. Southampton 31/33. 17. Burnley 32/33. 18. Cardiff City 31/28. 19. Fulham 33/17. 20. Huddersfield Town 32/14.