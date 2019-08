Anthony Martial brachte Manchester United nach einer knappen halben Stunde in Führung. Ein Traumtor des Portugiesen Ruben Neves brachte in der 55. Minute den Ausgleich. In der 68. Minute verpasste Paul Pogba die erneute Führung der Gäste mit einem schwach geschossenen Penalty, den er selber provoziert hatte.

Wolverhampton - Manchester United 1:1 (0:1). - Tore: 27. Martial 0:1. 55. Neves 1:1. - Bemerkungen: 68. Pogba (Manchester United) verschiesst Penalty.

Rangliste: 1. Liverpool 2/6 (6:2). 2. Arsenal 2/6 (3:1). 3. Manchester City 2/4 (7:2). 4. Manchester United 2/4 (5:1). 5. Brighton & Hove Albion 2/4 (4:1). 6. Tottenham Hotspur 2/4 (5:3). 7. Bournemouth 2/4 (3:2). 8. Sheffield United 2/4 (2:1). 9. Everton 2/4 (1:0). 10. Burnley 2/3 (4:2). 11. Norwich City 2/3 (4:5). 12. Leicester City 2/2 (1:1). 12. Wolverhampton 2/2 (1:1). 14. Crystal Palace 2/1 (0:1). 15. Chelsea 2/1 (1:5). 16. West Ham United 2/1 (1:6). 17. Aston Villa 2/0 (2:5). 18. Newcastle United 2/0 (1:4). 19. Southampton 2/0 (1:5). 20. Watford 2/0 (0:4).