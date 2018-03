City blieb sich zwar treu, hatte über 70 Prozent Ballbesitz und spielte 972 Pässe. Aber, so Guardiola: «Wir haben gepasst, um zu passen, nicht um Tore zu schiessen.» Ganz im Gegensatz zum FC Basel. Der hatte den Ball zwar viel seltener, schloss aber häufiger ab als die Gastgeber (6:3 Abschlüsse für Basel) und traf auch öfter (2:1). «Wir wussten, dass sie auf Konter aus sind und haben ihnen dabei noch geholfen», ärgerte sich City-Verteidiger John Stones. Mit dem 2:1 gelingt den Baslern, was in dieser Saison noch keiner Mannschaft gelungen ist: Sie schlagen nach Manchester United auch Stadtrivale City.

Logisch, auch die englischen Medien erwähnen solche Geschichten, nennen die Zahlen, zeigen sich überrascht. Aber letztlich ist für sie klar: Pep ist mit einem B-Team angetreten in einem Spiel, in dem es um fast nichts mehr ging. Nur eines beschäftigt sie: Ist die Bank zu schwach für den Triumph in der Königsklasse? Davon will Guardiola nichts wissen. Einerseits aus Respekt vor der Leistung der Basler. Andererseits weil er weiss, was Rotationen bewirken können. Er schonte gegen den FCB Stars wie Goalie Ederson, die Mittelfeldmagistraten Kevin de Bruyne und David Silva oder Stürmer Sergio Agüero. Guardiola: «Wenn man sechs Wechsel macht, ist das Team nicht mehr dasselbe. Das ist bei jedem Klub der Welt so.»

Dem FCB kanns egal sein. Er hat mit dem Sieg einen grandiosen Schlusspunkt unter seine Champions-League-Kampagne gesetzt – und viel Selbstvertrauen für die Liga getankt. Das kann er brauchen, wenn er YB noch einmal ernsthaft in Verlegenheit bringen will. Denn noch beträgt der Rückstand – bei zwei Spielen weniger – 14 Punkte.