Manchester City lässt Liverpool im Spitzenspiel der 4. Runde der Premier League beim 5:0 keine Chance. Die Partie ist bereits zur Pause entschieden.

Als matchentscheidend erwies sich eine Szene in der 37. Minute. Sadio Mané traf City-Goalie Ederson mit dem gestreckten Bein am Oberkörper und sah dafür die Rote Karte. Ederson musste nach minutenlanger Behandlung mit Halskrause auf der Trage vom Platz gebracht werden. In der dadurch verursachten Nachspielzeit traf Gabriel Jesus zum 2:0.

Der junge Brasilianer gehörte neben Kevin de Bruyne, dem geschickten Vorlagenlieferant zu den ersten beiden Treffern, und Sergio Aguero zu den auffälligsten Figuren auf dem Platz. Kurz nach der Pause gelang Gabriel Jesus das 3:0, womit er in 15 Premier-League-Spielen für Manchester City nun bereits zehn Tore erzielt hat. Auch der eingewechselte Leroy Sané traf in der Schlussphase zweimal.

Aguero fehlen noch sechs Treffer, um zum erfolgreichsten Torschützen in Manchester Citys Vereinsgeschichte zu werden. Der Argentinier, der nach 24 Minuten das Skore eröffnete, benötigte für 171 Tore für die "Citizens" nur 257 Einsätze. In der Premier League ist Aguero seit Samstag der erfolgreichste nicht-europäische Goalgetter. Er überbot mit seinem 1:0 die bisherige Bestmarke des aus Trinidad und Tobago stammenden Dwight Yorke (123).

Liverpool, das in der Runde vor der Länderspiel-Pause Arsenal noch 4:0 bezwungen hatte und seit August 2016 gegen die Top 7 der Liga ungeschlagen war, kassierte in Manchester die höchste Niederlage seit 28 Monaten. Am letzten Spieltag der Saison 2014/15 hatte sich Liverpool beim 1:6 in Stoke letztmals derart vorführen lassen.

Telegramm:

Manchester City - Liverpool 5:0 (2:0). - 54'172 Zuschauer. - Tore: 24. Aguero 1:0. 45. Gabriel Jesus 2:0. 53. Gabriel Jesus 3:0. 77. Sané 4:0. 91. Sané 5:0. - Bemerkung: 37. Rote Karte gegen Mané (Liverpool/Foul).