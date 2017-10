Der Leader der Gruppe E führt die Tabelle vor dem Duell zwischen Montenegro und Dänemark am Abend (20.45 Uhr) mit sechs Punkten Vorsprung an. Trennen sich die beiden punktgleichen Verfolger unentschieden, ist Polen schon vor seinem letzten (Heim-)Spiel am Sonntag gegen Montenegro qualifiziert.

Robert Lewandowski war einmal mehr der überragende Spieler auf dem Platz. Der Stürmerstar erzielte seine Tore 13, 14 und 15 in der laufenden Kampagne und schob sich damit wieder an Portugals Cristiano Ronaldo (14) vorbei. Mit nunmehr 50 Länderspiel-Treffern löste der 29-Jährige Wlodzimierz Lubanski (48 Tore von 1963 bis 1980) als polnischer Rekordtorschütze ab.

Telegramme und Ranglisten:

Gruppe C:

Aserbaidschan - Tschechien 1:2 (0:1). - Baku. - 10'000 Zuschauer. - Tore: 35. Kopic 0:1. 55. Ismajlow (Foulpenalty) 1:1. 66. Barak 1:2. - Bemerkungen: Tschechien mit Suchy (Basel/verwarnt), ohne Vaclik (Basel/Ersatz).

Resultate: Aserbaidschan - Tschechien 1:2 (0:1). Nordirland - Deutschland (20.45 Uhr). San Marino - Norwegen (20.45 Uhr).

Rangliste: 1. Deutschland 8/24. 2. Nordirland 8/19. 3. Tschechien 9/12. 4. Aserbaidschan 9/10. 5. Norwegen 8/7. 6. San Marino 8/0.

Gruppe E:

Armenien - Polen 1:6 (1:3). - Jerewan. - 5000 Zuschauer. - Tore: 2. Grosicki 0:1. 18. Lewandowski 0:2. 25. Lewandowski 0:3. 39. Hambardsumjan 1:3. 58. Blaszczykowski 1:4. 64. Lewandowski 1:5. 89. Wolski 1:6.

Resultate: Armenien - Polen 1:6 (1:3). Rumänien - Kasachstan (20.45 Uhr). Montenegro - Dänemark (20.45 Uhr).

Rangliste: 1. Polen 9/22. 2. Montenegro 8/16. 3. Dänemark 8/16. 4. Rumänien 8/9. 5. Armenien 9/6. 6. Kasachstan 8/2.