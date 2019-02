Julian Brandt schoss den Favoriten, der vor drei Tagen in der Bundesliga Bayern München geschlagen hatte, kurz vor der Pause in Führung. Der Österreicher Nikola Dovedan (47.) und der 22-jährige frühere deutsche Junioren-Internationale Maurice Multhaup (72.) sorgten in den zweiten 45 Minuten für die verdiente Wende.

Auch Nürnberg scheiterte an einem Zweitligisten. Der Vorletzte der 1. Bundesliga unterlag dem Leader der 2. Bundesliga, dem Hamburger SV, nach einer schwachen Vorstellung mit 0:1. Für den HSV kam der Schweizer Vasilije Janjicic in der zweiten Halbzeit zum Einsatz.

Resultate:

Deutschland. Cup. Achtelfinals. Am Dienstag: Heidenheim (2.) - Leverkusen 2:1 (0:1). Hamburger SV (2.) - Nürnberg 1:0 (0:0). Dortmund 20.45 Uhr. Duisburg (2.) - Paderborn (2.) 20.45 Uhr.

Am Mittwoch: Holstein Kiel (2.) - Augsburg, RB Leipzig - Wolfsburg, Schalke - Fortuna Düsseldorf, Hertha Berlin - Bayern München.