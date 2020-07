Leicester droht Champions League zu verpassen

Leicester, das nach einem starken Saisonstart lange der erste Verfolger Liverpools war, könnte auf Platz 5 zurückfallen, sollte Manchester United in seinem Spiel der 37. Runde am Mittwoch gegen West Ham United mindestens einen Punkt holen. Am Sonntag kommt es dann zum Direktduell zwischen Leicester und Manchester United. Sind beide Teams am Ende punktgleich, entscheidet die bessere Tordifferenz.

Leicester holte in den acht Spielen seit der Wiederaufnahme der Meisterschaft nur neun Punkte.

Telegramm und Rangliste

Tottenham Hotspur - Leicester 3:0 (3:0). - Tore: 6. Justin (Eigentor) 1:0. 37. Kane 2:0. 40. Kane 3:0.

Weitere Partie: Bournemouth - Southampton 0:2. - Rangliste: 1. Liverpool 36/93 (77:29). 2. Manchester City 36/75 (93:35). 3. Chelsea 36/63 (64:49). 4. Manchester United 36/62 (63:35). 5. Leicester City 37/62 (67:39). 6. Tottenham Hotspur 37/58 (60:46). 7. Wolverhampton 36/56 (49:38). 8. Sheffield United 36/54 (38:35). 9. Burnley 37/54 (42:48). 10. Arsenal 36/53 (53:45). 11. Southampton 37/49 (48:59). 12. Everton 36/46 (42:53). 13. Newcastle United 36/43 (37:55). 14. Crystal Palace 36/42 (30:47). 15. West Ham United 36/37 (47:60). 16. Brighton & Hove Albion 36/37 (37:53). 17. Watford 36/34 (34:57). 18. Aston Villa 36/31 (39:66). 19. Bournemouth 37/31 (37:64). 20. Norwich City 37/21 (26:70).