Lazio Rom gewinnt Spitzenspiel gegen Inter Mailand

Inter Mailand führte durch ein Tor von Neuzugang Ashley Young zur Pause mit 1:0. Dann erzielte Ciro Immobile mittels Foulpenalty seinen 26. Saisontreffer, und Sergej Milinkovic-Savic machte in der 69. Minute den Sieg perfekt. Während Lazio nun seit 19 Meisterschaftspartien ohne Niederlage ist, kassierte Inter die erste Pleite seit Anfang Oktober.

Juventus Turin übernahm dank dem 2:0 gegen Brescia von Inter die Tabellenführung. Cristiano Ronaldo, der zuletzt in zehn Partien in Serie getroffen hatte, stand überraschend nicht im Kader der Turiner. Der Portugiese wurde geschont, obwohl er mit einem weiteren Treffer die Bestmarke von Fabio Quagliarella (2018/2019) und Gabriel Batistuta (1994/1995) hätte egalisieren können. Diese hatten in elf Serie-A-Matches in Folge mindestens einmal getroffen.

Zwei Südamerikaner sicherten den Sieg des Meisters gegen Brescia: Der Argentinier Paulo Dybala verwertete einen Freistoss von der Strafraumgrenze, und der Kolumbianer Juan Cuadrado traf nach einer schönen Vorlage von Blaise Matuidi.

Resultate und Tabelle:

Lazio Rom - Inter Mailand 2:1 (0:1). - Tore: 44. Young 0:1. 50. Immobile 1:1. 69. Milinkovic-Savic 2:1.

Juventus Turin - Brescia 2:0 (1:0). - 40'841 Zuschauer. - Tore: 38. Dybala 1:0. 75. Cuadrado 2:0. - Bemerkungen: 37. Gelb-Rote Karte gegen Ayé (Brescia).

Cagliari - Napoli 0:1 (0:0). - Tor: 66. Mertens 0:1.

Die weiteren Spiele der 24. Runde. Samstag: Lecce - SPAL Ferrara 2:1. Bologna - Genoa 0:3. Atalanta Bergamo - AS Roma 2:1. - Sonntag: Udinese - Hellas Verona 0:0. Sampdoria Genua - Fiorentina 1:5. Sassuolo - Parma 0:1. - Montag: AC Milan - Torino 20.45.

1. Juventus Turin 24/57 (46:23). 2. Lazio Rom 24/56 (55:21). 3. Inter Mailand 24/54 (49:22). 4. Atalanta Bergamo 24/45 (63:32). 5. AS Roma 24/39 (43:32). 6. Hellas Verona 24/35 (28:24). 7. Parma 24/35 (32:30). 8. Bologna 24/33 (37:39). 9. Napoli 24/33 (37:34). 10. AC Milan 23/32 (25:31). 11. Cagliari 24/32 (38:36). 12. Sassuolo 24/29 (38:39). 13. Fiorentina 24/28 (31:35). 14. Torino 23/27 (27:42). 15. Udinese 24/26 (20:36). 16. Lecce 24/25 (32:45). 17. Sampdoria Genua 24/23 (26:43). 18. Genoa 24/22 (27:43). 19. Brescia 24/16 (21:44). 20. SPAL Ferrara 24/15 (18:42).