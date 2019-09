Ein vom Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer gepfiffener Handspenalty verhalf den Kroaten nach zehn Minuten zur frühen Führung durch Captain Luka Modric. In der 72. Minute glückte Tamkin Chalilsad nach einem sehenswerten Tänzchen durch die gegnerische Hintermannschaft der Ausgleich für den zuvor punktelosen Tabellenletzten.

Trotz der Schmach in Baku und des 1:2 in Ungarn am 2. Spieltag muss Kroatien noch nicht um die Qualifikation zittern.