Kimmich sichert Bayern München den nächsten Sieg

Mit der exakt gleichen Startelf wie vor einer Woche beim 4:0 gegen Atlético Madrid brauchten die Bayern bei den defensiv eingestellten Russen keine 14 Minuten, um mit dem 1:0 durch Leon Goretzka vermeintlich früh auf die Siegerstrasse einzubiegen. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich das Geschehen vor rund 7000 Zuschauern aber ziemlich unverhofft doch zu einem doch recht ungemütlichen Abend für die Bayern. Erst Joshua Kimmichs technisch hochstehendes 2:1 in der 79. Minute per flach geschossenem Volley aus der Distanz machte den 30. Sieg des Champions-League-Siegers aus den letzten 31 Pflichtspielen perfekt.

Wieder einmal war es der omnipräsente Kimmich, der den Sieg erzwang. Auch das 1:0 wies bekannte Züge auf. Zum Ziel führte ein bewährter Spielzug, bei dem Corentin Tolisso aus der Mitte vor dem Strafraum den aufgerückten Aussenverteidiger Benjamin Pavard auf der Seite bediente, der wiederum leitete direkt weiter auf den Kopf des aufgerückten Mittelfeldspielers Leon Goretzka. Elf Minuten später mündete ein fast identischer Angriff fast im 2:0. Der Schuss von Kingsley Coman prallte vom Pfosten zurück.

Das Bedauern der Münchner über die vergebene Chance hielt sich zunächst in engen Grenzen. Wiederholt lag der zweite Treffer auch danach in der Luft. Nach einer Stunde vergab Kimmich aus einschussbereit aus kürzerster Distanz, wenig später wurde ein Penaltypfiff nach einem unstrittigen Foul an Robert Lewandowski wegen einer vorangegangenen Abseitsposition zurückgenommen und schlenzte Coman den Ball knapp am Lattenkreuz vorbei.

So stand der 13. Sieg in Folge in der Champions League doch plötzlich ernsthaft zur Diskussion. 20 Minuten vor Schluss vollendete Anton Mirantschuk einen Konter zum Ausgleich, dazu vertändelte Loks Zé Luis nach weiteren schnellen Gegenstössen zwei gute Chancen, und in der Nachspielzeit lenkte Manuel Neuer einen Schuss am Tor vorbei.

Im zweiten frühen Spiel des Tages trennten sich Schachtar Donezk und Inter Mailand torlos.

Kurztelegramme und Ranglisten. Gruppe A

Lokomotive Moskau - Bayern München 1:2 (0:1)

7000 Zuschauer. - Tore: 13. Goretzka 0:1. 70. Mirantschuk 1:1. 79. Kimmich 1:2.

Bayern München: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka (46. Martinez); Müller (46. Gnabry), Tolisso, Coman (69. Costa); Lewandowski.

Bemerkungen: Bayern München ohne Davies (verletzt).

Rangliste: 1. Bayern München 2/6 (6:1). 2. Salzburg 1/1 (2:2). 3. Lokomotive Moskau 2/1 (3:4). 4. Atletico Madrid 1/0 (0:4).

Gruppe B:

Schachtar Donezk - Inter Mailand 0:0.

Inter Mailand: Handanovic; D'Ambrosio (79. Darmian), De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (79. Eriksen), Young (85. Pinamonti); Lukaku, Martinez (72. Perisic).

Bemerkungen: Inter ohne Gagliardini, Sanchez, Skriniar und Vecino (alle verletzt).

Rangliste: 1. Schachtar Donezk 2/4 (3:2). 2. Inter Mailand 2/2 (2:2). 3. Borussia Mönchengladbach 1/1 (2:2). 4. Real Madrid 1/0 (2:3).