Der Interimstrainer Willy Sagnol wollte offenbar alle zufrieden stellen. Arjen Robben und Franck Ribéry, Mats Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller, sie alle galten als Königsmörder und hauptverantwortlich für den Trainersturz vom Donnerstag - und durften gegen Hertha Berlin alle von Beginn weg spielen.

Das ging knapp 50 Minuten gut und nachdem Robert Lewandowski in der 49. Minute das 2:0 erzielt hatte, schien der Sieg in trockenen Tüchern. Mehr noch: Das Führungstor hatte Hummels erzielt - ausgerechnet nach Vorarbeit von Robben und Boateng.

Doch es folgten zwölf dramatische Minuten für den Rekordmeister. Innerhalb von fünf Minuten glichen Ondrej Duda und Salomon Kalou zum 2:2 aus, kurz darauf musste Franck Ribéry mit einer womöglich schweren Knieverletzung ausgewechselt werden.

So wurde es zu einem durch und durch unerfreulichen ersten und ziemlich sicher letzten Einsatz von Willy Sagnol als Bayern-Trainer. Schon in der Nationalmannschaftspause soll der Nachfolger von Ancelotti bekannt werden. Einiges deutet auf Thomas Tuchel hin, auch wenn Uli Hoeness offenbar auf einen positiven "Sagnol-Effekt" gehofft haben soll. Ein Effekt, der in Berlin ausgeblieben ist.

Telegramm/Resultate

Freiburg - Hoffenheim. - 24'000 Zuschauer. - Tore: 14. Hack 0:1. 15. Niederlechner 1:1. 18. Soyuncu 2:1. 87. Stenzel 3:1. 91. Schuster (Eigentor) 3:2. - Bemerkung: Freiburg ohne Sierro (verletzt), Hoffenheim mit Zuber (bis 65.).

Hertha Berlin - Bayern München 2:2 (0:1). - 71'212 Zuschauer. - Tore: 10. Hummels 0:1. 49. Lewandowski 0:2. 51. Duda 1:2. 56. Kalou 2:2. - Bemerkungen: Hertha Berlin mit Lustenberger (ab 80.), ohne Stocker (Ersatz).

Weiteres Spiel vom Sonntag: 1. FC Köln - Leipzig (18.00 Uhr).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 7/19 (21:2). 2. Bayern München 7/14 (16:7). 3. Hoffenheim 7/14 (13:8). 4. Hannover 96 7/12 (7:4). 5. Augsburg 7/11 (9:6). 6. Borussia Mönchengladbach 7/11 (10:12). 7. RB Leipzig 6/10 (10:7). 8. Eintracht Frankfurt 7/10 (6:6). 9. Schalke 04 7/10 (8:9). 10. Hertha Berlin 7/9 (8:8). 11. Bayer Leverkusen 7/8 (13:11). 12. Wolfsburg 7/7 (6:9). 13. Mainz 05 7/7 (7:11). 14. VfB Stuttgart 7/7 (4:9). 15. SC Freiburg 7/7 (5:11). 16. Hamburger SV 7/7 (4:11). 17. Werder Bremen 7/4 (3:7). 18. 1. FC Köln 6/1 (1:13).