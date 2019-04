Der achte Titel in Folge ist nur aufgeschoben. Bereits am Sonntag könnte er Tatsache werden. Dann nämlich, wenn Napoli auswärts gegen den Tabellenletzten Chievo Verona nicht gewinnt. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Juventus-Meisterparty am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen die Fiorentina steigt.

Das Siegestor für SPAL Ferrara erzielte der 37-jährige Sergio Floccari. Der Stürmer, der vor einigen Jahren auch schon zum Kader der Nationalmannschaft gehört hatte, schoss den Aussenseiter in der 74. Minute mit seinem ersten Saisontreffer zum Erfolg.

Juventus kann den zweiten Fehltritt der Saison in der Serie A verschmerzen. Mit einem Vorsprung von 20 Punkten auf Napoli und drei Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam lag der Fokus beim Rekordmeister offensichtlich nicht auf dem Spiel in Ferrara. Vom Stamm war fast keiner dabei - dafür mit Paolo Gozzi Iweru (17), Grigeris Kostanos (21) oder Stephy Mavididi drei Spieler, die für Juventus in der Serie A noch nie zum Einsatz gekommen waren.

Telegramm:

SPAL Ferrara - Juventus Turin 2:1 (0:1). - Tore: 30. Kean 0:1. 49. Bonifazi 1:1. 74. Floccari 2:1. - Bemerkungen: Juventus ohne Ronaldo, Mandzukic, Bonucci, Matuidi, Pjanic, Alex Sandro, Khedira und Szczesny (alle geschont).

Die weiteren Spiele vom Samstag: AS Roma - Udinese (18.00 Uhr), Milan - Lazio Rom (20.30 Uhr).

Rangliste:

1. Juventus Turin 32/84 (65:22). 2. Napoli 31/64 (58:27). 3. Inter Mailand 31/57 (47:25). 4. AC Milan 31/52 (45:30). 5. Atalanta Bergamo 31/52 (64:41). 6. AS Roma 31/51 (56:45). 7. Lazio Rom 30/49 (44:32). 8. Torino 31/49 (40:28). 9. Sampdoria Genua 31/45 (51:41). 10. Fiorentina 31/39 (46:39). 11. Sassuolo 31/36 (46:51). 12. Cagliari 31/36 (30:43). 13. SPAL Ferrara 32/35 (30:45). 14. Parma 31/34 (33:50). 15. Genoa 31/34 (35:49). 16. Udinese 30/32 (30:43). 17. Bologna 31/30 (31:47). 18. Empoli 31/28 (40:59). 19. Frosinone 31/23 (25:56). 20. Chievo Verona 31/11 (21:64).