Vor der Nationalmannschaftspause hatte Cristiano Ronaldo erstmals in dieser Saison in der Serie A nicht im Aufgebot von Juventus Turin gestanden. Und prompt kassierte der Meister die erste Niederlage - 0:2 auswärts gegen Genoa.

Gegen Empoli fehlte Ronaldo ein weiteres Mal. Diesmal wurde er nicht geschont, sondern musste wegen einer beim Nationalteam erlittenen Oberschenkelverletzung passen. Juventus tat sich erneut schwer, siegte am Ende aber trotzdem: Denn an Stelle des Superstars trat der Jungstar in Erscheinung. Der 19-jährige Moise Kean, vor einer Woche zum zweitjüngsten Torschützen der italienischen Nationalmannschaft avanciert, traf in der 72. Minute zum Siegestor für Juventus. Er war nur drei Minuten zuvor eingewechselt worden.

Der Treffer war sehenswert: Nach einem weiten Zuspiel von Verteidiger Giorgio Chiellini legte Mario Mandzukic den Ball mit dem Kopf zurück auf Kean, der von der Strafraumgrenze aus mit einem Flachschuss erfolgreich war.

In der Tabelle liegt Juventus nun 18 Punkte vor dem ersten Verfolger Napoli, der am Sonntag auswärts auf die AS Roma trifft.

Telegramme:

Juventus Turin - Empoli 1:0 (0:0). - Tor: 72. Kean 1:0. - Bemerkung: Juventus Turin ohne Cristiano Ronaldo (verletzt), Empoli ohne Oberlin (Ersatz).

Udinese - Genoa 2:0 (1:0). - 16'000 Zuschauer. - Tore: 4. Okaka 1:0. 62. Mandragora 2:0. - Bemerkung: Udinese mit Behrami (ab 62.).

Weiteres Spiel vom Samstag: Sampdoria Genua - Milan (20.30 Uhr).

Rangliste:

1. Juventus Turin 29/78 (60:19). 2. Napoli 28/60 (52:23). 3. Inter Mailand 28/53 (43:24). 4. AC Milan 28/51 (43:26). 5. AS Roma 28/47 (52:39). 6. Lazio Rom 27/45 (41:29). 7. Atalanta Bergamo 28/45 (57:39). 8. Torino 28/44 (37:26). 9. Sampdoria Genua 28/42 (49:38). 10. Fiorentina 28/37 (43:35). 11. Parma 28/33 (30:44). 12. Cagliari 29/33 (28:40). 13. Genoa 29/33 (34:44). 14. Sassuolo 28/32 (39:47). 15. Udinese 28/28 (26:40). 16. SPAL Ferrara 28/26 (25:42). 17. Empoli 29/25 (36:55). 18. Bologna 28/24 (25:42). 19. Frosinone 28/17 (21:53). 20. Chievo Verona 29/11 (21:57).