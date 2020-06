Jovic feiert Grillparty und verstösst gegen Corona-Regeln

Der verletzte Stürmer hielt sich bei einer Barbecue-Party erneut nicht an die Corona-Regeln, berichtet die spanische Zeitung "AS" in ihrer Online-Ausgabe.

Der 22-Jährige soll demnach mit Freunden gefeiert haben und dabei den geforderten Sicherheitsabstand nicht eingehalten haben.

Auf seinem Instagram-Profi postete er zunächst Foto, auf dem er selbst mit freiem Oberkörper mit einem Freund zu sehen war, dem er eine Hand auf die Schulter legte. Weitere Freunde waren im Hintergrund zu sehen. Später löschte er das Foto, in der "As" ist es zu sehen.

In Spanien dürfen sich derzeit Gruppen von bis zu zehn Personen treffen, insofern war die Party an sich nicht illegal. Dennoch kam das Verhalten des nach einem Fussbruch operierten Jovic nicht gut an. Vor allem das Posten der Fotos wurde von Real gerügt, wegen der nicht eingehaltenen Abstände zu seinen Freunden. Auch, dass er - wie auf dem Foto zu sehen - seinen in einer Orthese befindlichen Fuss entgegen der Empfehlungen der Ärzte belastete.

Zuvor war Jovic schon bei einem unerlaubten Quarantäne-Ausflug in die serbische Heimat negativ aufgefallen.