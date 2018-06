«Die israelische Botschaft bedauert die Absage des Spiels», teilte die Vertretung in Buenos Aires am Dienstag auf «Twitter» mit. «Die Drohungen und Provokationen sowie die Angst gehören zum Alltag der Zivilbevölkerung in Israel, unsere Sportler waren schon oft Ziel von Gewalt und Anschlägen.»

Im Mai war es nach der Eröffnung der amerikanischen Botschaft in Jerusalem an der Grenze zum Gaza-Streifen zu schweren Konfrontationen gekommen, bei denen israelische Soldaten 60 Palästinenser töteten.

«Gesundheit und Vernunft gehen vor»

Israel beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt, die Palästinenser sehen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates Palästina. Das Testspiel der Argentinier hätte im Teddy-Kollek-Stadion im Jerusalemer Stadtteil Malha stattfinden sollen, also dort, wo einst ein palästinensisches Dorf stand.

«Gesundheit und Vernunft gehen vor», sagte der argentinische Nationalstürmer Gonzalo Higuain dem Sportsender «ESPN». Deshalb sei es richtig, nicht zum Testspiel nach Israel zu reisen. Trainer Jorge Sampaoli sei auf der Suche nach einem neuen Gegner vor Beginn der WM, berichtete die Zeitung «La Nacion». Kandidaten hierfür seien San Marino und Malta.

Keine Belastung der Freundschaft

«Die Freundschaft zwischen Argentinien und Israel hängt nicht von einem Fussballspiel ab», hiess es in der Mitteilung der israelischen Botschaft in Argentinien weiter. «Unser demokratisches und pluralistisches Land (aus Juden, Muslimen und Christen) wird immer gerne die grossen Vertreter des argentinischen Sports empfangen.»