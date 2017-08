«Stellen Sie den Ton des Fernsehers lauter, kommen Sie nahe an den Monitor heran und Geniessen Sie!», so kündigt Jörg Dahlmann bei seinem Spielbericht für Sat.1 eines der schönsten Bundesliga-Tore aller Zeiten an. Dass der Kommentator selbst gerade Zeuge eines aussergewöhnlichen Tores geworden ist, lässt ihn gar seinen Job aufs Spiel setzen: «Liebe Zuschauer! Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal. Sollen sie mich rausschmeissen. Ich zeig' ihnen die Szene bis zum Umfallen!»

Dahlmann darf seinen Job behalten. Denn es sind elf Sekunden und fünf Haken, welche so gar nicht in diese Zeit der Bundesliga passen wollen. In den 90-er Jahren prägen hartes Einsteigen und Vokuhila-Frisuren die Liga und dann kommt diese 87. Spielminute der 5. Runde zwischen Eintracht Frankfurt und und dem Karlsruher SC.