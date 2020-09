Sein zuvor letztes Spiel in Japans höchster Liga bestritt Miura vor 13 Jahren. Yokohama hatte heuer nach zwölf Jahren wieder den Aufstieg in die J-League geschafft.

Der frühere Internationale startete seine Karriere in Ermangelung einer heimischen Profiliga in den Achtzigerjahren in Brasilien. In 89 Länderspielen für Japan erzielte Miura 55 Tore.