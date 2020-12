Das berichteten die nationale Nachrichtenagentur ANSA und "La Gazzetta dello Sport" unter Berufung auf Posts seiner Frau Federica Cappelletti in sozialen Medien.

Rossi hatte 1982 in Spanien als Torschützenkönig massgeblich zum Weltmeistertitel von Italien beigetragen. Er erzielte in den letzten drei Partien sechs Treffer, im Final gegen Deutschland (3:1) schoss er das 1:0. Im gleichen Jahr bekam er den Ballon d'Or, der damals an den besten Fussballer Europas ging.