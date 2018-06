Heute Abend treffen sich Italien und Holland zu ihrer WM-Hauptprobe. Zwei Schwergewichte des Weltfussballs schleifen das letzte Mal an ihrer Form. Ein Spiel, das man sich anschauen muss.

Und welches die Antwort auf die Frage aller Fragen geben wird: Welche der beiden Mannschaften kristallisiert sich in diesem Gipfeltreffen als WM-Favorit heraus?

Fast in jedem Vierjahreszyklus (mit EM gar alle zwei Jahre) hat man sich bisher diese Frage stellen dürfen. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Mit Italien und Holland treffen heute Abend nicht zwei der meistgenannten Titelanwärter aufeinander, sondern die grossen Abwesenden.

Wenn sich ab dem 14. Juni die besten Fussball-Teams der Welt in Russland messen, dann dürfen diese beiden Schwergewichte nur zuschauen. Dieses Testspiel ist deshalb so etwas wie ein Mahnmal, welches den geneigten Fussball-Liebhaber daran erinnert, dass an einer WM eben mitnichten auch immer die besten Teams der Welt mitspielen dürfen.

Eröffnungsspiel: Russland - Saudi-Arabien

Spätestens, wenn im Eröffnungsspiel Gastgeber Russland, derzeit inmitten einer Schaffenskrise, und Aussenseiter Saudi-Arabien über den Rasen des Moskauer Luschniki-Stadions stolpern, dann werden wir sie vermissen, die „Azzurri“ und die „Oranje“.

Zwei Mannschaften, die an einer WM eigentlich nicht fehlen dürfen. Weil eben ein Stück Fussball-Weltkultur fehlt.

Deshalb: Stellen Sie heute Abend den Fernseher ein und geniessen Sie die 90 Minuten. Vielleicht hupt im Falle eines Sieges ja dann auch noch der eine oder andere Italiener im Quartier.