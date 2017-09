Unter Vladimir Petkovic ist er in der Hierarchie noch einmal aufgestiegen. Egal, wie der Gegner heisst, der 32-Jährige fightet als wäre es sein letztes Spiel des Lebens. Diese Einstellung, diese Leidenschaft auf dem Platz macht ihn unverzichtbar.

Und doch naht nun das Ende. Weil der Schmerz peinigt. Als Behrami das 3:0 gegen Lettland aufarbeitet, spricht auch diese Gewisseheit aus ihm. Er schaut in die jungen Gesichter um ihn herum, sagt dann: «Sie dürfen so eine Herausforderung wie das Spiel in Portugal unbelastet angehen. Ich aber weiss: Es ist wohl die letzte Chance meiner Karriere auf ein grosses Turnier.»

Darum sehnt Behrami jetzt schon den Showdown gegen Portugal am 10. Oktober herbei. «Für solche Spiele lebe ich. All die Emotionen und der Druck! Das ist grossartig.» Die Frage ist nun einfach, ob er innert drei Tagen zwei intensive Spiele bestreiten kann. Oder ob ihn Nationaltrainer Vladimir Petkovic gegen Ungarn pausieren lässt.

Die Rolle, die der Schweiz behagt

Behrami ist mit seinem unbändigen Willen ein Symbol für diese Mannschaft geworden, die einfach immer weiter gewinnt. Gleichzeitig ist auch er immer wieder dieser einen Frage ausgesetzt: Wie gut ist diese Schweiz wirklich?

Es herrscht ein diffuses Gefühl rund um dieses Team, irgendwo zwischen Vertrauen und Skepsis. Die makellose Schweizer Bilanz? Schön und gut. Aber, um allfällige Schweizer Probleme aufzudecken, bräuchte es auch schlagkräftigere Kontrahenten als Andorra, die Färöer Inseln oder Lettland.

Es ist wohl tatsächlich so, dass niemand so genau weiss, wie es um diese Schweizer Equipe tatsächlich steht. Vielleicht tut diese Ungewissheit ja auch gut. Weil sie verhindert, dass einige Spieler in einen Genügsamkeits-Modus abdriften.

Eines ist jedenfalls auch nach acht Siegen aus acht WM-Qualifikationsspielen klar: Petkovics Team kann in diesem Showdown gegen Portugal vor allem etwas gewinnen. Der Druck liegt beim Europameister mit seinem Weltfussballer Cristiano Ronaldo. Es ist eine Rolle, die der Schweiz häufig behagte.