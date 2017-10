Houston erarbeitete sich übers ganze Spiel gesehen zwar mehr Chancen, scheiterte aber immer an Torhüter Jeff Attinella, der zum 10. Mal in seiner Karriere keinen Gegentreffer zuliess. Eine dieser Chancen hatte Philippe Senderos. Der Schweizer Verteidiger köpfelte in der 56. Minute den Ball in Richtung Tor, doch Attinella streckte sich und konnte den Lob noch abfangen.

Das Hinspiel findet am Sonntag bei den topgesetzten Portland Timbers statt. Houston, das die letzten acht Spiele ungeschlagen blieb, hat in der gesamten Regular Season nur einmal auswärts gewinnen können.