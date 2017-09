Im Duell der beiden Europa-League-Teilnehmer fielen beide Treffer per Kopf. In der 6. Minute brachte der deutsche Internationale Sandro Wagner den Gastgeber im Anschluss an einen Corner in Führung, nach 55 Minuten glich Alexander Esswein für die Gäste aus.

Hoffenheim wahrte damit seine Ungeschlagenheit in dieser Saison, verpasste es aber, wieder mit Spitzenreiter Hannover gleichzuziehen.

Hoffenheim - Hertha Berlin 1:1 (1:0). - 26'000 Zuschauer. - Tore: 6. Wagner 1:0. 55. Esswein 1:1. - Bemerkungen: Hoffenheim bis 82. mit Zuber, Hertha Berlin mit Lustenberger und ab 78. mit Stocker.

4. Runde: Bayer Leverkusen - Freiburg (15.30 Uhr). Borussia Dortmund . 1. FC Köln (18.00 Uhr). - Rangliste: 1. Hannover 96 4/10 (5:1). 2. Bayern München 4/9 (9:3). 3. Schalke 04 4/9 (7:3). 4. Hoffenheim 4/8 (6:3). 5. Borussia Dortmund 3/7 (5:0). 6. RB Leipzig 4/7 (8:5). 7. Augsburg 4/7 (7:4). 8. Hamburger SV 4/6 (4:5). 9. VfB Stuttgart 4/6 (3:5). 10. Borussia Mönchengladbach 4/5 (5:5). 11. Hertha Berlin 4/5 (4:4). 12. Eintracht Frankfurt 4/4 (2:3). 13. Wolfsburg 4/4 (2:5). 14. Mainz 05 4/3 (3:7). 15. SC Freiburg 3/2 (1:4). 16. Bayer Leverkusen 3/1 (4:8). 17. Werder Bremen 4/1 (2:6). 18. 1. FC Köln 3/0 (1:7).